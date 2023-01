NTB

Dette er noe av det som skjer i dag, mandag 9. januar.

Ulverettssak i Oslo tingrett

Oslo tingrett skal på nytt ta stilling til om det er greit at det blir felt 21 ulver i ulvesonen. Jakten skulle egentlig starte 1. januar og pågå til 15. februar, men 27. desember bestemte Oslo tingrett at den måtte stanses inntil videre. Nå skal saken vurderes på nytt.

Kristian Valen møter i retten

Rettssaken mot komiker og artist Kristian Valen kommer opp for Oslo tingrett i dag. Det er satt av fire dager til saken. Valen er tiltalt for ulovlig våpenbesittelse og narkotikaovertredelse. Komikeren nekter straffskyld.

Nato-sjefen får pris

Nato-sjef og tidligere statsminister Jens Stoltenberg mottar Sønsteby-prisen 2023. Dette skjer under en seremoni i Fanehallen på Akershus festning. I etterkant møter Stoltenberg pressen.

Toppmøte i Mexico

Mexicos president Andrés Manuel López Obrador er vert for et nordamerikansk toppmøte med USAs president Joe Biden og Canadas statsminister Justin Trudeau i Mexico City. De tre skal blant annet diskutere klimaspørsmål, økonomi og migrasjon. Toppmøtet varer til i morgen.

Siste avstemning i Sikkerhetsrådet for Norge

FNs sikkerhetsråd skal stemme over et resolusjonsutkast som gjennom julen ble fremforhandlet av Norge, sammen med Irland. Resolusjonen tillater FN å koordinere grensekryssende bistand fra Tyrkia og inn i de nordvestlige delen av Syria. Norge avslutter nå sine to år i FNs sikkerhetsråd, og dette blir den siste avstemningen. Møtet er åpent og vises direkte på FNs nettsider klokka 16 norsk tid.

Ødegaards Arsenal i aksjon i FA-cupen

League One-laget Oxford tar imot Premier League-leder Arsenal i tredje runde i FA-cupen. Det er usikkert om kaptein Martin Ødegaard stiller fra start ettersom manager Mikel Arteta ventes å rotere på laget i et hektisk kampprogram, men «The Gunners» vil nok ha et sterkt ønske om å revansjere fjoråret da laget røk ut mot Nottingham Forest i tredje cuprunde.