NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 9. januar.

Jair Bolsonaro tar avstand fra angrepene

Brasils ekspresident Jair Bolsonaro sier at angrepene på kongressbygningen, presidentpalasset og høyesterett i går er udemokratiske.

– Fredelige demonstrasjoner som er innenfor lovens grenser, er en del av demokratiet. Plyndring og storming av offentlige institusjoner som vi så i dag, og som vi også så fra venstresiden i 2013 og 2017, er unntaket, skriver Bolsonaro på Twitter i natt norsk tid.

Støre fordømmer angrepene i Brasil

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fordømmer angrepene på blant annet kongressen i Brasil. – Lula vant valget. Demokratiet må bestå, uttaler han.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kaller angrepene uakseptable. Lulas regjering har Norges støtte, understreker utenriksministeren.

Kraftig uvær herjer i California

Tordenvær, snø og kraftig vind har rammet den nordlige delen av delstaten California i USA. Uværet øker faren for flom, oversvømmelser og skred.

Meteorologene varsler at en rekke atmosfæriske elver vil ramme California de neste dagene. Dette er lange og smale soner med vanndamptransport, som gir store mengder regn over lengre tid på et mindre område.

Kina holdt nye militærøvelser

Taiwans forsvarsdepartement har registrert 57 kinesiske kampfly rundt øya på ett døgn. Kinas hær bekrefter at de har gjennomført militærøvelser. Folkets Frigjøringshær (PLA) sier i en uttalelse at deres styrker gjennomførte kampøvelser i havet og luftrommet rundt Taiwan, med fokus på landangrep og sjøangrep.

– Målet med øvelsene var å teste felles kampevner og resolutt motvirke de provoserende handlingene til eksterne styrker og Taiwans uavhengige separatiststyrker, heter det i uttalelsen.

Deichman-bibliotekene lånte ut over 1,2 millioner bøker i 2022



De 24 Deichman-bibliotekene i Oslo lånte ut over 1,2 millioner bøker i fjor. Listen inkluderer alle utlån i perioden 1. januar til 15. desember, skriver Dagsavisen.

Totalt ble det lånt ut 1,2 millioner bøker i 2022, en økning på rundt 100.000 fra normalåret 2019, skriver avisen.

Wild uten Zuccarello tapte mot Blues

Minnesota Wild tapte for St. Louis Blues i NHL-kampen i natt norsk tid. Mats Zuccarello er fortsatt ute med skade og spilte ikke. Kampen ble spilt i St. Paul i Minnesota.

I overtallsspill ga Brandon Saad bortelaget ledelsen etter 8.17 i første periode. Brayden Schenn scoret 2-0-målet etter 14 minutter i tredje periode. På åpent mål la samme mann på til 3-0 med seks sekunder igjen av kampen.

Kjempeavslutning av Hovland på Hawaii

Det norske golfesset Viktor Hovland (25) spilte svært godt på den siste dagen av PGA-turneringen på Hawaii. På siste runde, som ble avsluttet i natt norsk tid, gikk han sju slag under par. Det ga ham i delt 18. plass totalt.

Amerikanske Collin Morikawa ledet før siste runde, men gikk bare ett slag under par søndag. Han ble dermed passert med god margin av spanske Jon Rahm, som klarte en runde hele ti slag under par – best av alle søndag. Spanjolen endte på 27 slag under par.