NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 8. januar.

Person pågrepet for å ha planlagt terrorangrep med biologiske våpen i Tyskland

En 32 år gammel iransk statsborger er pågrepet i Tyskland, mistenkt for å ha planlagt en terrorhandling med biologiske våpen, melder tysk politi.

Personen er mistenkt for å ha skaffet seg giftstoffene cyanid og ricin til bruk i en terrorhandling, ifølge en uttalelse fra tysk påtalemyndighet tidlig søndag morgen.

Zelenskyj kaller Russlands våpenhvile en fiasko

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har erklært den ensidige våpenhvilen beordret av Russlands president Vladimir Putin, for en fiasko.

– De sa noe om en angivelig våpenhvile, men virkeligheten er at russiske angrep igjen har truffet Bakhmut og andre ukrainske stillinger, sa Zelenskyj i sin daglige videotale lørdag kveld.

Uttalelsene hans kom kort tid før den 36 timer lange våpenhvilen, forkynt av Putin og avvist av Vesten, skulle ta slutt.

USA har godkjent vaksine for bier

En vaksine utviklet for honningbier, som forskere tror kan bidra til å hindre sykdomsutbrudd blant bier, har blitt godkjent av myndighetene i USA.

Det er den første vaksinen noensinne godkjent for insekter i USA, skriver avisen The New York Times.

Selskapet som har fått godkjennelsen, Dalan Animal Health, har utviklet en vaksine som beskytter honningbier mot en aggressiv bakterie som raskt kan spre seg fra bikube til bikube.

Opseth med seier i Sapporo

Silje Opseth fra Hønefoss vant verdenscuprennet i hopp i storbakke i japanske Sapporo søndag. Thea Minyan Bjørseth ble nest beste norske på 8. plass.

Opseth tok seieren med et hopp på 126 meter foran slovenske Ema Klinec og Eva Pinkelnig fra Østerrike.

Mann dømt for hatefulle ytringer – fikk 45.000 i bot

En 68 år gammel mann bosatt på Romerike, er i Oslo tingrett dømt til 16 dagers betinget fengsel og 45.000 kroner i bot for hatefulle ytringer.

Mannen var tiltalt for brudd på straffeloven paragraf 185, den såkalte rasismeparagrafen etter å ha sagt: «– Jævla afrikaner, kom deg ut av landet mitt» til en kvinnelig medpassasjer på toget på kvelden 27. juli i fjor.

Mann omkom i traktorulykke i Sunnfjord

En mann i 50-årene mistet lørdag kveld livet i en traktorulykke i Naustdal i Sunnfjord. Ulykken skjedde på gården der mannen bodde.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 20.09.

– Dette er en arbeidsulykke med døden til følge og skjedde under arbeid på gården der mannen bodde. Arbeidstilsynet er rutinemessig varslet, forteller operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt.