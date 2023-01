Stadig flere farevarsler om vær

Det er mye vær i Norge, noe meteorologene advarer om stadig oftere. Her på riksvei 4 ved Elvetangen i Nittedal førte væromslag fra sprengkulde til varmegrader og regnvær til vanskelige kjøreforhold i romjulen. Foto: Paul Kleiven / NTB

NTB

Meteorologene her i landet advarer mye mer enn før og det kom rekordmange farevarsler om vær i 2022. Det kan virke mot sin hensikt, mener statsmeteorolog.

I løpet av 2022 ble det sendt ut 1.102 farevarsler om været fra Meteorologisk institutt. Det er rekord, melder NRK.

– Da jeg var ny, var det mye sjeldnere at vi sendte ut farevarsler. Nå advarer vi mot flere ting enn før, sier statsmeteorolog og værmelder Terje Alsvik Walløe.

Meteorologisk institutt har ikke ført grundig statistikk på farevarsler de har sendt ut de siste årene, men Walløe bekrefter at det kommer flere varsler nå.

Mye av økningen skyldes flere detaljer i farevarselet og skjerpet sikkerhetskultur. Men meteorologene er klar over at det kan bli for mye, og Meteorologisk institutt arbeider med å få nye prosedyrer på plass.

– Vi bekymrer oss for en ulv ulv-situasjon, sier værvarslingsdirektør Bård Fjukstad på Meteorologisk institutt.

– Vi jobber med å avgrense farevarslene til et mer spisset geografisk område. Kun de det gjelder skal kunne se det. Vi er godt i gang med det arbeidet, sier han.