Fjellovergang mellom Tyin og Årdal er stengt

NTB

Fjellovergangen mellom Tyin og Årdal er lørdag kveld stengt. Årsaken er uvær, melder Vegtrafikksentralen.

På Twitter melder Vegtrafikksentralen at fylkesvei 53 – fjellovergangen mellom Tyin og Årdal er stengt. Årsaken er uvær, står det i meldingen.

På Vegvesenets nettsider er det opplyst at veien vil være stengt fram til klokken 14 søndag. Ved 21-tiden lørdag opplyser Vegtrafikksentralen Vest at status for fjellovergangene i Sør-Norge er slik:

* E16 Filefjell: Åpent

* Riksvei 52 Hemsedal: Åpent

* Fylkesvei 50 Aurland-Hol: Åpent

* Riksvei 7 Hardangervidda: Åpent

* E134 Haukelifjell: Åpent

* riksvei 13 Vikafjellet: Åpent