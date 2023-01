Nattas viktigste nyheter

NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Fremdeles ingen seier for McCarthy

De folkevalgte i Representantenes hus i USA mislyktes også i det fjortende forsøket på å få på plass en leder. McCarthy må nå bare få hentet ytterligere én stemme for å vinne.

Etter to avstemninger fredag ettermiddag, der favoritten Kevin McCarthy igjen tapte, tok representantene pause til klokken 4 norsk tid. Den tredje avstemningen fredag – den fjortende totalt – endte med nytt tap.

Senterpartiet faller mest i ny stortingsmåling

Senterpartiet faller 2,6 prosentpoeng og får sin dårligste måling i Nationen og Klassekampen siden 2015. Partiet er igjen nær sperregrensa.

Senterpartiet måles til 4,5 prosent i målingen, som er utført av Norfakta. Det ville ha gitt Trygve Slagsvold Vedum en stortingsgruppe på åtte mandater hvis det var valgresultat.

Dødsulykke på Hønefoss

En mann i 20-årene bosatt på Romerike døde da han ble påkjørt av en bil på Hønefoss fredag kveld, opplyser politiet.

Mannens pårørende er varslet.

Operasjonsleder Tommy Eriksen i Sørøst politidistrikt sier til NTB at to personer ble påkjørt. De sto delvis i veibanen og diskuterte etter en trafikal uenighet mellom dem, opplyser han.

Brann i barnehager på Klepp

Tre hus ble evakuert etter at det begynte å brenne i en barnehage på Klepp i Rogaland. Politiet meldte at det ikke var mulig å redde barnehagen.

Kort tid etter at den første brannen startet, fikk politiet melding om en ny brann, rundt 20 minutter å gå unna den første brannen. Denne brannen ble slukket etter kort tid og foregikk i et skur inntil barnehagen.

Seksåring skjøt lærer på skole i USA

En seks år gammel elev skjøt og såret en lærer under en krangel på en barneskole i delstaten Virginia i USA fredag, ifølge politiet i byen Newport News. Læreren – en kvinne i 30-årene – fikk livstruende skader, men tilstanden hennes var noe forbedret sent på ettermiddagen.

Politiet sier at barnet hadde et håndvåpen inne i klasserommet, og at skytingen ikke var et uhell. Eleven er tatt med i varetekt.

Vulkanutbrudd på Hawaii er trekkplaster for skuelystne

En av verdens mest aktive vulkaner, Kilauea i den amerikanske delstaten Hawaii, har igjen utbrudd. Det trekker til seg en rekke besøkende som vil se lavaen.

Torsdag kveld, dagen utbruddet startet, skjøt lavaen fra Kilauea-vulkanen så høyt som 50 meter opp i luften. Utbruddet blir ikke ansett for å være til fare for befolkningen, da det ventes å holde seg innenfor toppkrateret sitt.