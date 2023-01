Ulovlig snødumping i Drammenselva – stor fare for forurensing, skriver Statsforvalteren

NTB

Statsforvalteren i Oslo og Viken har sendt ut et pålegg om stans av dumping av snø i Drammenselva. Årsaken er at det kan ha en negativ påvirkning på miljøet.

Pålegget er sendt til sendt til selskapet Dpend Eiendom, som har hatt ansvaret for å brøyte en eiendom i byen, skriver Drammens Tidende.

Avisa har vært i kontakt med eiendomssjef i Dpend, Marius Vilhelmshaugen, som bekrefter at de har mottatt pålegget fra Statsforvalteren.

– Praksisen har dessverre fortsatt ved ekstremt snøfall som nå. Da er lagring av snø en stor driftsulempe for våre leietakere og videre da for oss. En utilsiktet glipp fra vår side, men like fullt vårt ansvar, skriver Vilhelmshaugen i en tekstmelding til DT.

Statsforvalteren påpeker i pålegget at Drammenselva og Drammensfjorden er et av de mest artsrike fiskeområdene i Norge, med over 42 fiskearter.

Det er derfor av nasjonal betydning å bevare fjordbassenget og de nedre deler av Drammenselva som beite-, reproduksjons- og oppvekstområde for fisk, skriver Statsforvalteren.