Rødt-veteraner vil gå imot partiet og sende våpenhjelp til Ukraina

NTB

Rødt er det eneste stortingspartiet som har sagt nei til at Norge skal sende våpenhjelp til Ukraina. Nå mener flere av partiets politikere at de skal snu.

Partiveteranene i Rødt Terje Kollbotn, vara til Stortinget, Boye Ullmann, faglig sekretær i Rødt, og historiker Lars Borgersrud mener alle at det er på tide at partiet støtter opp om at Stortinget sender våpenhjelp til det krigsherjede landet.

De tre partiveteranene mener Norge bør sende «defensive» våpen i form av antiluftvern og antitankraketter, utenfor våpenstøtteordninger styrt av Nato. De jobber nå med forslag til behandling på partiets landsstyremøte i februar og til landsmøtet i april, skriver Klassekampen.

– Det er bra om vi får et vedtak raskt. Det haster å få fram hjelpen, sier Ullmann til avisa.

De får ikke støtte fra Joakim Møllersen i partiets landsstyre.

– Det strider den fredslinjen vi har lagt oss på i Rødt. Norge må, i henhold til FN-pakten og som FNs generalsekretær gjentatte ganger har oppfordret til, jobbe for fredsforhandlinger, sier Møllersen.

Han er klar på at en fredslinje ikke lar seg kombinere med aktiv våpenstøtte.

– Storbritannia, som koordinerer mye av den norske våpenstøtten, og USA har aktivt sabotert fredsforhandlinger. Nato-linjen er i tillegg at man ikke skal delta i noen forhandlinger med Russland. Nato-linjen står i direkte motstrid til fredsarbeid, sier Møllersen.