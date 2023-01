Ny smell for Vedum – Sp faller mest i ny måling

NTB

Senterpartiet faller 2,6 prosentpoeng og får sin dårligste måling i Nationen og Klassekampen siden 2015. Partiet er igjen nær sperregrensa.

Senterpartiet måles til 4,5 prosent i målingen, som er utført av Norfakta. Det ville ha gitt Trygve Slagsvold Vedum en stortingsgruppe på åtte mandater hvis det var valgresultat.

Regjeringspartner Arbeiderpartiet går fram med 2,8 prosentpoeng, men måles fortsatt bare til 19,1 prosent. Høyre er landets største parti med en oppslutning på 31,3 prosent, tross nedgang fra måneden før.

KrF er under sperregrensen med en oppslutning på 3,9 prosent. Erna Solberg kunne ha dannet flertall med Høyre, Frp og Venstre hvis dette var valgresultatet. Inkludert KrFs tre mandater får de fire borgerlige 90 mandater.

Sp-ordførere sier at tallene ikke er gode nok og at regjeringen straffes for strømprisene. Vinje-ordfører Jon Rikard Kleven ber Vedum lære av Solberg.

– Da koronaen traff oss i mars 2020, ga den måten det ble kommunisert på en stor trygghet. Solberg-regjeringen var dyktige på kommunikasjon, selv om det er en mer sammensatt situasjon nå, sier Sp-ordføreren.

Hele målingen (endring fra forrige måned i parentes): Rødt 6,5 (-0,7), SV 9,4 (-0,1), Ap 19,1 (+2,8), Sp 4,5 (-2,6), MDG 4,2 (-0,6), KrF 3,9 (+0,6), V 4 (-0,5), H 31,3 (-1,5), Frp 12,5 (-0,9), Andre 4,5 (+0,4).

Målingen er utført 3. og 4. januar og et utvalg på 1.006 personer er spurt. Feilmarginen oppgis å være fra 1,2 til 2,9 prosentpoeng.