Trønder siktet for grove overgrep: – En svært alvorlig sak

NTB

En mann i 40-årene fra Trondheim er siktet for grov voldtekt av et barn under 14 år.

Mannen ble pågrepet i november etter at politiet i Trondheim hadde etterforsket saken over lengre tid og gjennomført flere avhør.

Den fornærmede er et mindreårig barn og har en familiær relasjon til den siktede mannen, som ble framstilt for varetektsfengsling for tredje gang fredag.

Det bekrefter politiadvokat Ann Charlotte Berg overfor Adresseavisen.

– Det er en svært alvorlig sak begått mot et mindreårig barn med en strafferamme på 21 års fengsel, sier Berg.

Mannens forsvarer, advokat Tore Angen, viser til fengslingskjennelsen. Her kommer det fram at siktede i to avhør «langt på vei» har erkjent de forholdene i siktelsen som knytter seg til de grove voldtektene av fornærmede.

Tilståelsen underbygges av et tilrettelagt avhør av barnet, film og bilder, beslag av gjenstander siktede skal ha brukt i forbindelse med overgrepene og av vitneforklaringer, viser dommeren til i fengslingskjennelsen.

Barnet skal ha vært utsatt for to overgrep. I kjennelsen kommer det også fram at det siste overgrepet skal ha skjedd dagen før siktede ble pågrepet.