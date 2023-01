Helsetilsynet ber St. Olavs hospital se på om flere befruktede egg er forbyttet

St. Olavs hospital forvekslet på 90-tallet et embryo under assistert befruktning. Feilen ble oppdaget i 2018. Foto: Annika Byrde / NTB

Helsetilsynet utelukker ikke at det finnes flere saker etter at St. Olavs hospital forvekslet et embryo under en assistert befruktning.

– De bør også gjennomgå om det kan finnes flere berørte, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet til Aftenposten.

Uttalelsen ble gitt til avisen før sykehuset torsdag forklarte hva som hadde skjedd.

Onsdag kunne flere medier fortelle om at sykehuset hadde forvekslet et embryo under en assistert befruktning på 90-tallet. Feilen ble oppdaget i 2018. Menneskelig svikt var årsaken.

«Ved tester ble det avklart at mor og far ikke er genetisk mor og far, og at det måtte ha skjedd en forbytting av embryo under behandling på slutten av 1990-tallet», heter det i en redegjørelse fra sykehuset etter at Helsetilsynet ba om en forklaring.

– Det er sannsynlig at feil og hendelser ved assistert befruktning kan bli oppdaget først mange år etter at fertilitetsbehandlingen har resultert i barn, påpeker han.