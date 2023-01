NTB

Huseieren bekrefter at ingen personer befinner seg i det overtente feriehuset på Andøya.

Politiet i Nordland meldte ved 22.15-tiden at bolighus hadde tatt fyr og var overtent på Andøya i Nordland.

Brannvesenet antok at det var snakk om et feriehus og 23.07 bekrefter politiet dette. De har vært i kontakt med eieren av huset som forteller at det ikke skal være folk der.

Vindretningen på stedet er gunstig og det er ikke fare for at brannen skal spre seg.