Nå kommer regnet – og isen: – Det er bare å finne fram broddene

Det blir is igjen på Sør- og Østlandet. Folk bør finne fram broddene, sier meteorolog. Foto: Marianne Løvland / NTB

NTB

Det blir mildvær og regn i Sør-Norge fra lørdag. Meteorolog ber folk finne fram broddene.

Det har kommet mye snø særlig på Sør- og Østlandet. Meteorolog Martin Granrød i Meteorologisk institutt sier til VG at den snøen som ikke er måket fredag kveld, kan bli til is.

– I natt kommer et nytt lavtrykk som drar med seg mild luft inn over store deler av Sør-Norge og Østlandet. Det betyr plussgrader, is og hålkeføre, sier Granrød, og legger til:

– Det er bare å finne fram broddene igjen.