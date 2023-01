Frp mener samferdselsministeren har holdt tilbake informasjon om problemene på Follobanen

NTB

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk vite om årsaken til problemene på Follobanen allerede 23. desember. Frp mener statsråden har holdt tilbake informasjon.

Mandag sa samferdselsministeren til NRK at han etterlyste svar på hvorfor problemene på Follobanen har oppstått – og at han hadde innkalt Bane Nor til hastemøte, der han forventet å få svar på hvorfor problemene har oppstått.

Fredag skriver Aftenposten at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) allerede lille julaften ble orientert om årsaken til brannen på Follobanen. I en mail statsråden fikk tilsendt sto det at det etter analysene fra Sintef er konstatert at anlegget er underdimensjonert.

Frp kritiske

Frps jernbanepolitiske talsperson Morten Stordalen reagerer kraftig på opplysningene, og mener saken nå har gått fra svært alvorlig, til en stor skandale.

– Statsråden har åpenbart visst om situasjonen i lengre tid, men aktivt feilinformert og holdt tilbake informasjon som var helt avgjørende for saken. Han har både i pressekonferanser og intervjuer latet som han ikke visste noe om årsaken til problemene, sier Stordalen.

Han mener Nygård dermed har bidratt til å forverre situasjonen ved å tilbakeholde informasjon. Han sier Frp i skriftlig spørsmål til statsråden vil kreve svar på hvorfor samferdselsministeren har unnlatt å fortelle hva han visste.

– Var usikre på årsak

I sitt svar til Aftenposten skriver Nygård via kommunikasjonsavdelingen i Samferdselsdepartementet at han ikke ønsket å spekulere på årsakene fordi Bane Nor sa til dem 27. desember at de var usikre på årsakene til varmeutviklingen.

– Da jeg snakket om årsaker på Politisk kvarter, tenkte jeg først og fremst på at vi må få svar på hvordan vi kan bygge et nytt jernbaneanlegg til 36,8 milliarder kroner, og så skjer slike feil, skriver han.

På spørsmål om hvorfor han kalte inn til hastemøte svarer Nygård at han mener det var riktig å be om oppdatert informasjon.

– Etter at Bane Nor 29. desember varslet at Follobanen ville holdes stengt frem til 1. februar, mente jeg det var riktig å be om oppdatert informasjon om årsaker til stans, og fremdrift med å åpne banen igjen. På møtet 3. januar kom det frem ny informasjon om at Norconsult hadde stilt spørsmål ved valgt løsning for returstrøm-anlegget, skriver han.