NTB

Politiet i Nordland melder om brann i et bolighus på Andøya. Huset er overtent, ifølge nødetatene på stedet.

110-sentralen opplyser til NTB det er et feriehus som har tatt fyr. De antar at det ikke befinner seg folk i huset, men sier at de ikke er 100 prosent sikre.

Politiet meldte om brannen ved 22.15-tiden fredag kveld.