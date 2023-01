Norwegian-sjef: Veldig sannsynlig at det bestilles nye fly

Administrerende direktør Geir Karlsen i Norwegian tror selskapet kommer til å benytte seg av opsjonen i avtalen med Boeing fra i fjor, og bestille ytterligere 30 fly til levering far 2028.

NTB

Norwegian skal til sommeren øke flåten sin med 10–13 fly, og vil da ha i overkant av 80 fly totalt. Norwegian-sjefen sier det er sannsynlig med enda flere.

Norwegian er i ferd med å hente seg inn etter noen turbulente år og planlegger å skaffe både flere fly og ansette flere folk.

– I 2022 fløy vi rundt 70 fly – inn i 2023 kommer vi til å ha rundt 80 fly. Så vi har en ok vekst – vi vokste 40 prosent fra 2021 til 2022. Så det er ikke snakk om at vi ikke vokser, men nå vokser vi på mange måter i takt med markedet, sier administrerende direktør Geir Karlsen til E24.

Norwegian bestilte i fjor 50 nye fly etter forliket med Boeing. Konflikten med flyprodusenten gikk på mangler knyttet til langdistanseflyet Dreamliner, kortdistanseflyet 737 Max og servicen Boeing skulle yte.

Avtalen som ble inngått i mai i fjor inkluderer også en opsjon om kjøp av ytterligere 30 fly.

– Vi har to år på oss til å bestemme oss for om vi skal erklære de opsjonene. Det håper jeg virkelig vi gjør det. Og da blir de levert fra 2028 og i løpet av 2,5 år. Jeg ser det som veldig sannsynlig at vi kommer til å erklære de opsjonene, sier Karlsen.