NTB

E16 mellom Bogetunnelen og Langhelletunnelen i Vaksdal ble ved 19.30-tiden fredag stengt i en halv time etter et ras. Veien er nå åpnet.

Vegtrafikksentralen meldte på Twitter ved 19.30-tiden at E16 Bogelia mellom Bogetunnelen og Langhelletunnelen var stengt etter at det hadde gått et skred.

Da var en entreprenør på vei til stedet.

Like før klokken 20 var veien igjen åpnet, opplyser veitrafikksentralen.