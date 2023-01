Mer enn 1.200 uten strøm i Agder

NTB

Rundt 1.200 husstander er berørt av strømutfall i Agder. Flest er rammet i Risør.

Dekningskartet for Agder Energi Nett viste at 1.231 abonnenter var uten strøm klokka 17.45. Over 900 av disse er husholdninger i Risør.

Det var Agderposten som først omtalte saken.

Agder Energi Nett skriver på nettsiden at det er oppstått en feil i strømnettet, men at de arbeider med å finne ut hvor den er oppstått.

– Dette kan medføre at strømmen vil komme tilbake for så å falle ut igjen, dette kan skje opptil flere ganger. Inntil vi har lokalisert feilsted og årsak til hendelsen er det vanskelig å si når strømmen vil være permanent tilbake igjen, skriver selskapet på nettsiden.