Barnehageansatt pågrepet for overgrep mot to små barn i Bergen

Mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett i løpet av ettermiddagen.

En mann i 40-årene er pågrepet og siktet for seksuelle overgrep mot to barn under seks år i en barnehage i Bergen.