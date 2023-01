Dette trikset kan være gull verdt nå

Knut Skogstad - Broom.no

Ikke lett å lade elbilen hvis ladeluka har frosset fast.

Elbileiere har fått erfare at ladeluka kan by på utfordringer vinterstid. På mange biler skal det lite til at denne fryser fast. Og da har man fort et problem.

Biler med ladeluka foran er mest utsatt for dette vinterfenomenet, men med snø og mildvær om hverandre kan alle oppleve at det ikke er lett å komme til med ladekabelen.

Enkleste måten

– Det er viktig å koste nøye rundt ladeluka hver gang for å unngå at den fryser. Men er du uheldig og luka fryser, er det ingen heksekunst å få den opp igjen, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Fyller du en plastpose med varmt vann og legger den inntil ladeluka, smelter isen på kort tid. Dette er nok den enkleste måten å smelte isen på.

VINTER: Kommer du ut og finner elbilen sin slik: Da kan det også by på problemer å få opp ladeluka. Les mer Lukk

Kan skade lakken

– Det er også andre alternativer du kan bruke. En hårføner for eksempel. Da er du avhengig av strøm, så det kan være vanskelig om du står langt unna der du bor, sier NAF-rådgiveren.

– Et annet alternativ er å ta seg en tur på et kjøpesenter og parkere i garasjen en liten stund, fortsetter han.

Isskrapa som du bruker på vinduene, skal du være forsiktig med her. I verste fall risikerer du å skade lakken. Alle ladeluker er heller ikke like solide. Bruker du for mye krefter her, risikerer du at det kan bli skader på ladeluka. Og det koster fort mange tusenlapper å fikse.

FRYSER: Vinter og snø kan by på utfordringer for alle med elbil. Og da mener vi ikke bare strømforbruk og rekkevidde. Les mer Lukk

Dekke til luka

I tillegg til å være nøye med snøkosten hver gang man koster bilen, er det noen andre triks man kan bruke for å unngå trøbbel med ladeluka.

Mange dekker til frontruta med et teppe, papp eller liggeunderlag for å unngå snø og is der. Det samme kan man gjøre med ladeluka på en elbil.

– Finn noe som dekker ladeluka og som kan festes uten å skade lakken på bilen. Det finnes også egne deksler og trekk for å dekke til ladeluka, avslutter Sødal.

