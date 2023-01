Kvinne døde da heisekran knuste taket på kjøpesenter i Melhus

En kvinne i 50-årene er bekreftet omkommet etter kranulykken i Melhus, opplyser politiet. Kvinnen var ansatt ved kjøpesenteret som ble truffet av en heisekran.

– Klokken 12.05 ble det gjort funn av en død person inne i bygget. Vedkommende er tatt ut. Pårørende til den savnede er orientert om funnet. Det er fortsatt ikke bekreftet sikker ID. Det er imidlertid ikke andre savnede etter ulykken, skriver Trøndelag-politiet på Twitter.

Trøndelag politidistrikt opplyser til TV 2 at den omkomne er en kvinne i 50-årene. Kvinnen, som var ansatt på senteret, var hjemmehørende i Trondheim kommune, skriver NRK.

Den over 50 meter høye krana sto plassert på en stor byggeplass ved siden av kjøpesenteret Melhustorget. Rundt 9.16 fredag morgen veltet den over kjøpesenteret og knuste flere butikker. Det var kraftig vind i området da ulykken skjedde.

I tillegg til at en person omkom, ble to personer sendt til sykehus med lettere skader.

Knuste butikker

Krana veltet og knuste seg gjennom taket til kjøpesenteret. Ifølge politiet førte dette til store materielle skader i mange butikker.

– Begge kranelementene har veltet over butikktak i både første og andre etasje. Det er en del knuste butikker og bygningsmasse der, sa innsatsleder Håkon Flor til TV 2 utenfor kjøpesenteret tidligere fredag.

Det ble tidlig klart at det ikke befant seg noen i krana, opplyste politiet til NTB kort tid etter ulykken.

Det var en arbeider der før ulykken, men vedkommende ble beordret ned av sikkerhetsmessige hensyn, opplyser entreprenørbedriften til Dagbladet.

En 50 meter høy kran har veltet over kjøpesenteret Melhustorget i Trøndelag Foto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

Involverte får krisehjelp

Evakuerte butikkansatte, kunder og bygningsarbeidere samlet seg etter ulykken i kommunens rådhus, som ligger like ved kjøpesenteret.

Kommunen har satt krisestab og stilt sine ressurser til disposisjon. De involverte vil bli fulgt opp av kommunens kriseteam, opplyser Melhus-ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) til NTB.

– Det er en meget spesiell opplevelse å være på jobb, og så kommer det en heisekran gjennom taket. Dette skjedde jo heldigvis på en tid med lite trafikk, men det er jo for eksempel veldig mange eldre som kommer til kjøpesenteret om morgenen for å drikke kaffe, sier ordføreren.

Preget entreprenør

Selskapet Hent er entreprenør på byggeplassen ved siden av kjøpesenteret Melhustorget.

– Det gjør et dypt inntrykk på alle oss i Hent at kranulykken på Melhus førte til at et menneske mistet livet, sier Hent-sjef Jan Jahren i en pressemelding.

– Det som ikke skal skje på en byggeplass, har altså skjedd likevel. Mine tanker går til de pårørende, sier han.

Selskapet samarbeider med kommunen, helsepersonell og kjøpesenteret for å sikre en best mulig ivaretakelse av alle berørte gjennom helga. Hent opplyser også at de har kalt inn psykolog og sykepleier gjennom bedriftshelsetjenesten.