Forsinkelser på flere toglinjer fredag morgen

NTB

Det er problemer med sporveksler både på Bergensbanen, Dovrebanen, Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Det fører til forsinkelser og innstillinger.

På Bergensbanen er det forsinkelser og innstillinger ved Voss på grunn av mye snø og is i sporveksler, opplyser Bane Nor. Her er Bergen-Voss-Myrdal og Oslo-Bergen berørt.

Ved 8.20-tiden var problemet på Voss løst, og togene gikk igjen, men reisende bes fremdeles om å belage seg på forsinkelser og innstillinger utover dagen.

– Sporvekslene våre er sårbare når det snør veldig mye, og når det i tillegg er sterk vind, fyker snøen raskere enn varmen i sporveksleren klarer å smelte den. På de helt ekstreme dagene er det en utfordring, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til NTB.

Flere problemer

På Dovrebanen skaper feil på en sporveksel problemer ved Hamar. Foruten Oslo-Trondheim-togene, rammes også togene mellom Drammen og Oslo lufthavn og Oslo lufthavn-Lillehammer.

På Sørlandsbanen skaper feil på en sporveksel ved Mjøndalen problemer for togene mellom Kongsberg og Oslo, Oslo og Bergen og Oslo-Kristiansand-Stavanger.

Feil på en sporveksel ved Stokke gjør at togene på strekningen Skien-Oslo-Eidsvold på Vestfoldbanen rammes av forsinkelser.

Kraftig snøfall

Ifølge Nordli må reisende belage seg på forsinkelser utover dagen som følge av snøværet.

– Snøen er i ferd med å bygge seg opp, og da kan man kun se på værmeldingen. Så lenge det er kraftig snøfall og vind, vil vi slite med sporvekslene, sier han.

– Det jobbes for fullt med å løse problemene, men av og til må man ut og ordne opp med kost og spade, og det tar litt tid. I tillegg er det en utfordring de stedene hvor isklumper fra togene legger seg i sporvekslene.