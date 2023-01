Dement kvinne døde etter pasienttransport – etterforskes av politiet

NTB

En eldre dement kvinne døde etter at hun ble kjørt fra Diakonhjemmet til Lilleborg helsehus i Oslo. Nå har politiet startet etterforskning av saken.

Hendelsen fant sted 7. desember i fjor. Da kvinnen hadde kommet fram til helsehuset, skal hun ha blitt forlatt av sjåføren, som ikke hadde funnet noen ansatte ved ankomst, skriver VG.

Sykehuset etterlyste etter hvert kvinnen, og det ble iverksatt en leteaksjon. Neste formiddag ble kvinnen funnet død.

Dette er første gangen siden 2014 at Pasientreiser, som har over 900.000 oppdrag i året, har et dødsfall knyttet til et av sine oppdrag.

Både Lilleborg helsehus og Diakonhjemmet beklager utfallet av saken.

– Vi har hatt en hendelse med tragisk utfall. Det beklager vi sterkt, sier avdelingsleder Veslemøy Garmark ved Diakonhjemmet sykehus til avisen.

Sykehuset har varslet Statens helsetilsyn om saken, som undersøkes av Statsforvalteren i Oslo og Viken. Oslo politidistrikt har også startet etterforskning etter dødsfallet.

Avdelingsleder Egil Johannessen i Pasientreiser sier til VG at de fulgte retningslinjene for pasienten, og at det ikke sto noe i skjemaet til pasienten om at hun måtte følges helt inn eller ikke kunne overlates til seg selv.

Seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt bekrefter til VG at saken følges opp gjennom innledende etterforskning for å undersøke om det er skjedd noe straffbart forut for kvinnens død.

– Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gå i detaljer rundt dødsfallet, ei heller rundt helse sin oppfølgning. Saken er i så måte også sendt Statsforvalteren for vurdering, sier Skjold.