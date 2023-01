Jens Stoltenberg utelukker comeback i norsk politikk

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, under NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Generalsekretær i Nato og tidligere statsminister Jens Stoltenberg (63) er ferdig i Arbeiderpartiet og norsk politikk, sier han selv.

– Jeg gikk av som Ap-leder i 2014. Jeg har ingen planer om å komme tilbake til norsk politikk, sier Stoltenberg til VG.

Generalsekretæren var torsdag på plass i Oslo for å delta på NHOs årskonferanse.

– Da jeg dro til Nato bestemte jeg meg for ikke å kommentere norsk politikk og det vil jeg holde fast ved. Det er ingen mening i at jeg skal sitte nede i Brussel eller på en snarvisitt i Oslo mene noe om norsk politikk. Jeg har vært med i norsk politikk så lenge at jeg vet det bare er de som står i det som kan vurdere situasjonen, sier han til avisa.

Stoltenberg er tydelig på at han ikke vil mene noe om norsk politikk og mener det bare er de som står i det, som kan vurdere situasjonen.

– Jeg er opptatt av en ting og det er å gjøre jobben min i Nato. Jeg har nesten ett år igjen der og det pågår en krig i Ukraina som tar all min tid og oppmerksomhet.