To til sykehus etter brann på Vålrenga i Oslo

Sent torsdag kveld brant det kraftig i en leilighet på Vålerenga i Oslo. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

NTB

To personer ble sendt til sykehus og ytterligere sju til legevakt etter en brann på Vålrenga i Oslo torsdag kveld.

Det brant kraftig i leiligheten og vaktkommandør Glenn Gulbrandsen i Oslo brannvesen sa til NTB at det var kaotisk på stedet. Det var da indikasjoner på at det var folk som var fanget av brannen.

Siden opplyste politiet at det var kontroll på brannen og at ingen var innesperret.

Brannvesenet fikk melding om brannen klokka 23.34.

– Et grovsøk av leiligheten ga ingen funn. Det er kontroll på brannen, opplyste Oslo-politiet ikke lenge etter.

Tidlig fredag morgen opplyser Oslo-politiet at de har opprettet en sak på forholdet.

Sju personer ble kjørt innom legevakt for sjekk, mens to personer ble sendt til sykehuset etter å ha blitt eksponert for røyk.