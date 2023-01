St. Olavs hospital forvekslet embryo under assistert befruktning

For over 20 år siden forbyttet St. Olavs hospital et befruktet egg under en assistert befruktning. Forbyttingen skal ha skjedd på grunn av en menneskelig feil.

Menneskelig svikt oppgis som årsak til at St. Olavs hospital forvekslet et embryo under en assistert befruktning på 90-tallet. Feilen ble oppdaget i 2018.