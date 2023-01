Tre biler i ulykke på E6 på Otta

NTB

Tre biler var torsdag kveld involvert i en trafikkulykke på E6 på Otta. Ingen personer ble alvorlig skadd.

Politiet i Innlandet opplyser at de like før klokken 20 torsdag fikk melding om en trafikkulykke mellom to biler i krysset E6/Heidalsvegen.

I tillegg hadde en tredje bil fått sleng og snurret rundt, uten å treffe de to andre bilene.

– Det er meldt om en person med kuttskader og fire andre personer uten skader som har vært involvert, sier operasjonsleder Juul Oskar Juliussen Harviken til Gudbrandsdølen Dagningen.