Eldre kvinne funnet død etter pasienttransport

NTB

Statsforvalteren skal granske hva som skjedde da en eldre kvinne ble overlatt til seg selv etter en pasienttransport i Oslo. Kvinnen ble funnet død dagen etter.

Oslo politidistrikt har også startet etterforskning, skriver VG.

Hendelsen skjedde 7. desember da den eldre kvinnen skulle kjøres fra Diakonhjemmet sykehus til Lilleborg helsehus i Oslo.

Kvinnen var oppegående og fysisk sprek, men også dement, ifølge politiet. I rekvisisjonen fra sykehuset til Pasientreiser sto det kun at kvinnen måtte hjelpes til og fra drosjen, ikke at pasienten ikke kunne overlates til seg selv, ifølge Pasientreiser.

Diakonhjemmet varslet helsehuset om at pasienten var på vei klokken 17.20. Turen til helsehuset tar rundt 20 minutter, men helsehuset etterlyste ikke kvinnen før det var gått to timer.

I mellomtiden hadde drosjesjåføren fulgt pasienten til avdelingen på helsehuset, ifølge hans forklaring til Diakonhjemmet. Han har forklart at han etterlot kvinnen alene da han ikke fant noen ansatte.

Klokken 20.54 ble politiet koblet inn, og bare minutter senere ble det iverksatt søk. Neste formiddag ble kvinnen funnet død.

NRK får opplyst at pasienten ble funnet et stykke unna helsehuset – den natten var det 9 minusgrader ute.

Diakonhjemmet, som rekvirerte taxi til kvinnen, opplyser til VG at de i dette tilfellet fulgte sine egne retningslinjer for pasienttransport.

– På et eller annet sted har det skjedd en svikt, sier avdelingsleder Veslemøy Garmark ved Diakonhjemmet sykehus til NRK.

Avdelingsleder for Pasientreiser OUS Egil Johannessen sier at den som bestiller pasienttransport, bærer ansvaret for at de får nok informasjon til at de kan gjennomføre oppdraget på en sikker måte.

– Pasienten burde blitt etterlyst før det var gått to timer. Det beklager vi, sier direktør for samfunnskontakt i sykehjemsetaten i Oslo Henrik Mevold til VG.

Han forteller at dørene på helsehuset låses klokken 16, og at pasienter ofte overføres fra sykehusene til helsehusene på kveldstid da bemanningen er lavere enn på dagvakt.