Bane Nor: Skal ha trafikk på Follobanen fra februar – beklager overfor passasjerene

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor orienterte torsdag om status for Follobanen. Les mer Lukk

NTB

Bane Nor opplyser at de vil bruke januar måned til å avdekke og rette opp feil på Follobanen, slik at togene kan gå som normalt fra februar.