Fra snøkaos til iskaos mange steder: – Ikke helgen å dra på hytta

Ingenting tyder på at Kong Vinter er i ferd med å gi seg. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Selv om værmeldingen tyder på at snøkaoset i Oslo snart tar slutt, er Kong Vinter fremdeles på frammarsj. Det er ventet både snø, is og regn de neste dagene.

– Det er mye dårlig vær ute og går, og vi har sendt ut utrolig mange farevarsler. Det er så mange at man nesten går i surr, forteller vakthavende meteorolog Iselin Skjervagen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Både Nord-Norge, Trøndelag og indre strøk av Møre og Romsdal må belage seg på kraftig vind de neste dagene. Det blir også luftig i Vestland og Rogaland. Enkelte steder ved kysten blir det vindkast opp i 33 meter i sekundet.

– Det blir vanskelige kjøreforhold. Samtidig er det meldt masse snø i Vestland og Rogaland, hvor det vil bli snøfokk og trolig kolonnekjøring og stengte veier, sier meteorologen.

Meldt 40 centimeter snø

Det er imidlertid ikke slik at vinteren herjer aller mest i nord. I Agder og deler av Vestfold og Telemark er det ventet opp mot 40 centimeter med snø fredag, og det er utstedt oransje farevarsel.

– Det kommer mildt sagt mye snø, sier Skjervagen, som advarer om vanskelige kjøreforhold også her.

– Det blir gode skiforhold i fjellet i Sør-Norge, men det kommer også mye snøfokk i helgen, så det er ikke bare jubel, sier hun.

Fra snøkaos til glattis

Torsdag fortsetter snøen å lave i store deler av landet. Selv om skientusiastene jubler over puddersnø på fjellet, var det en mer amper stemning i hovedstaden, hvor kollektivtrafikken ble lammet av snøværet for andre dag på rad.

Mot helgen kommer derimot plussgradene, og Oslo-folk må belage seg på at vinterlandet forvandles til glattis.

– Når snøen gir seg, blir det kjempeglatt. Da er det best å la bilen stå hjemme. Det blir nok heller ikke helgen for å dra på hytta eller til fjellet. Det kan bli veldig kaotisk, sier Skjervagen.

Flere plussgrader

– Det blir en overgang fra mange minusgrader til plussgrader, i tillegg kommer det nedbør i form av regn, sier hun.

I Kristiansand, Bergen og Oslo er det meldt opp mot 8 plussgrader til helgen.

Ifølge meteorologen er det dermed ikke usannsynlig at et farevarsel på is snart blir føyet til lista, som vokser seg større hver dag som går.