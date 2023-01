Vedum skyter ned Sjømat Norges færøyske drøm

NTB

Grunnprinsippene i lakseskatten ligger fast, konstaterer finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Han avviser Sjømat Norges forslag til skattemodell.

Bransjeorganisasjonen har i sitt høringssvar bedt Vedum se til Færøyene og Island, der oppdrettsnæringen betaler en egen produksjonsavgift.

Men Vedum vil ikke gå bort fra regjeringens forslag, som er en grunnrenteskatt basert på overskuddet til oppdretterne.

– Grunnprinsippene ligger fast, sier Vedum til NTB

Så det blir en overskuddsbasert grunnrenteskatt?

– Det gjør det. Jeg har hatt møter med veldig mange enkeltaktører i hele høst, og vært veldig tydelig på det.

Høringsfristen for den nye lakseskatten gikk ut onsdag, og finansdepartementet skal nå gå gjennom over 350 svar. Vedum har sagt at han er åpen for å gjøre justeringer før han legger fram regjeringens forslag for Stortinget.

– Fra regjeringens side vil det legges opp til at de kan behandle saken før sommeren, sier han.