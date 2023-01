Bergen stasjon åpnet igjen

NTB

Togtrafikken i Bergen ble lammet av strømstans torsdag morgen, noe som førte til flere forsinkelser for reisende. Nå er togene i gang igjen.

Jernbanestasjonen i Bergen og Arna ble stengt i en periode på grunn av strømproblemene, men klokken 9.20 bekrefter Bane Nor at feilen er utbedret og at togene går igjen.

– Strømmen er på igjen. Togene er forsinket selvfølgelig, men de går. Det blir nok ringvirkninger utover formiddagen, men jeg tror det går seg raskt til sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til Bergensavisen.

Regiontoget mellom Oslo og Bergen, samt toget mellom Bergen, Voss og Myrdal ble berørt av feilen, som oppsto i 8.20-tiden torsdag morgen.

Det er også flere togforsinkelser i andre deler av landet, deriblant på Hovedbanen mellom Drammen og Oslo, Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen, Østfoldbanen og Follobanen.

Noen av problemene skyldes snø og is, som også har skapt problemer i biltrafikken i Oslo, Østfold og Innlandet de siste to dagene.