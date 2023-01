Tjøme-saken: Arkitekt og byggesaksleder dømt i lagmannsretten

NTB

I en ny rettsbehandling er en arkitekt dømt til fengsel for korrupsjon, mens en byggesaksleder i Tjøme kommune er dømt for korrupsjon og tjenesteforsømmelse.

Ifølge Dagens Næringsliv er sivilarkitekt Rune Breili dømt til ni måneders fengsel, mens den tidligere byggesakslederen Harald Svendsen er dømt til elleve måneder i fengsel.

Saken kom opp til ny behandling i Agder lagmannsrett i desember etter at Høyesterett sist sommer kom til at en tidligere frifinnelse for grov korrupsjon kom på feil grunnlag.

Dommene er strengere enn påstandene fra aktoratet, som ba om åtte måneders fengsel for begge – noe som også var straffene da saken var oppe for Vestfold tingrett. I den forrige behandlingen i lagmannsretten ble Breili fullstendig frifunnet, mens Svendsen og en annen byggesaksleder ble funnet skyldig i tjenestefeil.

Til DN forteller Breilis forsvarer, advokat Thomas Skjelbred, at han vil studere dommen sammen med klienten før de avgjør om den ankes.

– Blir denne dommen stående, ligger listen for å overtre den norske korrupsjonsbestemmelsen svært lavt. Vanlige folk bør søke råd før de yter vennetjenester eller stiller opp for relasjoner som innehar offentlige stillinger eller tjenesteverv. Straffen synes for øvrig altfor streng, sier forsvareren.

Advokat Knut Henrik Strømme er forsvarer for den tidligere byggesakslederen.

– Han er selvsagt skuffet over resultatet. Vi må nå se nærmere på dommen, sier forsvareren.