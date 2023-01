Naf ber selskaper vurdere å la vogntogene stå

NTB

Fredag er det igjen meldt mye vind og snø i Sør-Norge. Naf ber transportselskapene tenke på sikkerheten og vurdere å la vogntogene stå.

Onsdag var det kaos med strandede vogntog på mange veier i Sør-Norge, blant annet i Oslo. Selv om kravene til dekk er skjerpet, blir det slik ved store snøfall, sier Nafs pressesjef Ingunn Handagard.

– Selv med disse strengere kravene blir det vogntogkaos når store snøfall kommer. Vi mener transportselskapene bør vurdere nøye om de kan la vogntogene kjøre når det er varslet så vanskelig føre, uttaler Handagard i en pressemelding.

– Selvsagt skjønner vi også at dette betyr tap av penger, men trafikksikkerhet og framkommelighet må trumfe alt, fortsetter hun.

– Mer opplæring

Pressesjefen mener kravene til dekk på vogntogene bør være nok til at de ikke setter seg fast så ofte når det kommer store snøfall.

– Dessverre kan det se ut som en del trailere fortsatt ikke er utstyrt med dekk som er egnet for norske vinterveier, eller sjåførene trenger mer opplæring i kjøring på snøføre, sier hun.

Til VG opplyser Statens vegvesen at det er umulig å si hvor mange vogntog som fikk problemer onsdag.

– Det er så mange at vi ikke har telling, men det er veldig mange, sier trafikkoperatør Jeanette Andresen.

Berging av vogntog

Onsdag kveld var både riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og riksvei 7 over Hardangervidda stengt på grunn av berging av vogntog.

Det var ikke bare på veiene været skapte problemer onsdag – også togtrafikken har slitt. Alnabru godsterminal i Oslo ble stengt på grunn av mye snø og is i sporveksler.

Snøen førte også til problemer i kollektivtrafikken i Oslo onsdag ettermiddag og kveld, og på enkelte linjer var det 60–90 minutters forsinkelse.

Snøværet er ventet å roe seg torsdag, men på Twitter melder Meteorologene at «det er på'n igjen med vind og snø på fredag».

Anbefaler hjemmekontor

Til NRK forteller innsatsleder i Oslo politidistrikt Tore Barstad at helsevesenet sliter med å komme seg fram onsdag kveld.

– For brannvesenet ser dette ut til å gå ganske greit. For helsevesenet er det større utfordringer. De bruker i snitt dobbelt så lang tid på alle oppdragene. De har styrket beredskapen, så forhåpentligvis klarer de seg bra. Men vi er bekymret. Det verste som kan skje, er at hjelpen ikke kommer fram, sier innsatslederen.

Politiet i Oslo har vært ute på rundt 70 trafikkrelaterte oppdrag onsdag. For torsdag anbefaler innsatslederen hjemmekontor.

– Hvis vi skal komme med en anbefaling for morgendagen: Er det mulighet for hjemmekontor, så tror jeg kanskje det er lurt, sier Barstad.