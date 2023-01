Norge donerer artillerigranater til Ukraina

– Det er viktig for Europas og Norges sikkerhet at Ukraina lykkes i å stå imot Russlands angrep, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Norge har nå donert ytterligere 10 000 artillerigranater til Ukraina.

Norge har sendt 10.000 moderne, langtrekkende artillerigranater til Ukraina. Norge har gitt Ukraina våpen og annet forsvarsmateriell for 6 milliarder kroner.

Artillerigranatene hentes fra Forsvarets lagre og er utstyr som Ukraina har bedt om, skriver NRK.

– Vi sitter med en lang liste som Ukraina ønsker seg. Primært er det luftvern, ammunisjon til luftvernet sitt, artillerigranater og våpen med lang rekkevidde som kan påføre tap for de russiske angrepsstyrkene, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Artillerigranatene kan brukes i flere typer artilleriskyts, blant annet i M109, som Norge har donert tidligere. Konsekvensen for nasjonal beredskap er vurdert, opplyser regjeringen i en pressemelding.

– Det er viktig for Europas og Norges sikkerhet at Ukraina lykkes i å stå imot Russlands angrep. Ukraina trenger internasjonal støtte i form av militært materiell og trening av egne styrker. Norge har bidratt tungt gjennom 2022 og vil fortsette å bidra for å støtte Ukraina i 2023, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Han sier at Ukraina trenger støtte raskt og at Norge derfor vil fortsette å vurdere hva vi kan donere fra Forsvarets struktur.

– Samtidig undersøker vi hva vi kan anskaffe direkte fra produsent for å donere videre, sier Gram.