NTB

En buss har kjørt ut av veien og står i fare for å velte på Vikersundveien ved Tyristrand i Ringerike. Alle skal være ute av bussen, opplyser politiet.

Sørøst politidistrikt opplyser at de fikk melding om utforkjøringen klokken 17.08.

– Kan være fare for at den kan velte, skriver politiet på Twitter.

Videre blir det opplyst at det ikke skal være fare for menneskeliv, og at alle skal være ute av bussen.