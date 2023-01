Ekspolitimann fikk forlenget forvaringsdom

NTB

En tidligere politimann har i Romerike og Glåmdal tingrett fått forlenget sin forvaringsdom med fem år. Mannen har sittet i forvaring siden 2010.

Den 56 år gamle mannen ble i 2010 dømt til ti års forvaring blant annet for overgrep mot flere gutter i alderen 10 til 15 år fra Norge, Romania og Brasil.

Mannen ble prøveløslatt i 2016, men fikk forlenget forvaring etter at han lastet ned grove overgrepsbilder av barn under prøveløslatelsen. Nå har Romerike og Glåmdal tingrett forlenget forvaringsdommen med ytterligere fem år, skriver NRK.

Retten viser blant annet til at terapien han har fått i snart ti år, ikke har virket. De mener derfor at det ikke finnes behandling som kan redusere faren for nye overgrep.

Mannens forsvarer, advokat Christian Norgaard, opplyser at dommen er anket.