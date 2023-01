Oslo lufthavn mest punktlig av de største flyplassene i Europa

NTB

Oslo lufthavn Gardermoen var den punktligste lufthavnen blant de 20 største europeiske lufthavnene i 2022, målt i avgangspunktlighet. Det viser en ny rapport.

Det er i Eurocontrols årsrapport for 2022 det kommer fram at Oslo lufthavn var den mest punktlige lufthavnen.

Lufthavndirektør på Oslo lufthavn, Stine Ramstad Westby, beskriver fjoråret som et turbulent år for luftfarten i Europa. Hun sier det derfor er godt å se at det harde arbeidet til lufthavnens ansatte gir resultater.

– Jeg vil rette en særlig takk til alle de ansatte som jobber døgnet rundt med å holde Oslo lufthavn åpen og får flyene av gårde. Også når det er krevende vinterforhold, som vi så både i 2022, og som vi har fått i inngangen til 2023. Det er de som har æren for at Oslo lufthavn topper denne statistikken, sier Westby.