Påtalemyndigheten ber om over ti års fengsel for Lier-drapet

NTB

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om fengsel i 10 år og 6 måneder for 41-åringen som drepte Sukanya Banglek (69) i Lier natt til 8. januar i fjor.

– Jeg mener det er bevist at det er et forsettlig drap, og da er utgangspunktet 12 år. Så skal han ha noe fradrag for at han meldte seg til politiet og har bidratt i etterforskningen, sier statsadvokat Vibeke Gjøslien til TV 2.

Mannen har erkjent at det var han som utførte volden som førte til at hun døde, men forklart at han aldri hadde til hensikt å drepe 69-åringen.