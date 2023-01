MDG ber Nygård orientere Stortinget om Follobanen

Follobanen ble åpnet 12. desember, men ble stengt etter bare åtte dager etter en brann i et koblingshus på Ski stasjon. Nå er det klart at prestisjeprosjektet til 37 milliarder kroner holdes stengt inntil videre. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

MDG har onsdag sendt et brev til samferdselsdepartementet og statsråd Jon-Ivar Nygård (Ap), hvor de ber statsråden redegjøre for Stortinget om Follobanen.

– Vi sender nå dette brevet til statsråden fordi det er viktig for de folkevalgte å få svar på hva som har gått galt og hvordan utfordringene med Follobanen kan rettes opp raskest mulig. Follobanen har kostet rundt 37 milliarder, og med et så massivt prosjekt er det viktig for stortingspolitikerne å få tydelig svar fra politisk ledelse på hvordan de vil håndtere saken videre, sier partileder Arild Hermstad.

Follobanen åpnet med brask og bram 11. desember, men måtte stenge igjen etter kun åtte dager på grunn av varmgang i et elektrisk anlegg. Tirsdag hadde samferdselsminister Nygård et møte med Bane Nor der han fikk en orientering om de store problemene med Follobanen.

– Det som bekymrer meg, er at det framkom ny informasjon i møtet. Jeg mener det er riktig å få en ekstern gransking av dette for å få klarlagt årsaksforholdene og kunne lære av dette, sa han etter møtet.