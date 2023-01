Oslo: To områder droppet i forslag til høyhusstrategi

NTB

Filipstad og et område i sentrum er tatt ut av høyhusstrategien som Oslos politikere skal behandle. Ved Oslo S kan det bli høyhus på opptil 125 meter.

Plan- og bygningsetaten sendte onsdag sitt forslag til ny strategi for høyhus til politisk behandling.

Etter høringen i fjor er Filipstad og området kalt Sentrum nord (mellom Vaterland og Holbergs plass) tatt ut. Men ti områder er aktuelle for høyhus på opptil 70 meter, ifølge forslaget: Storo, Økern, Helsfyr, Ensjø, Lysaker, Skøyen, Majorstuen, Nydalen, Forskningsparken og Bryn. I tillegg er altså området ved Oslo S, med mulighet for å bygge opptil 125 meter. Det er åtte meter høyere enn Oslo Plaza, som er Oslos høyeste bygning.

– Strategien skal gjøre det mer forutsigbart for alle som er involvert i og kan bli berørt av et høyhusprosjekt, sier Hanne Sophie Solhaug, avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten.

Hun understreker at nye høyhus «skal ha spesielt høy og varig arkitektonisk kvalitet» siden de er så synlige.

Den nye strategien erstatter høyhusstrategien fra 2005. Det er forventet at den er ferdig politisk behandlet i løpet av 2023, skriver etaten i en pressemelding. Strategien er ikke en arealplan og peker ikke på tomter hvor det kan bygges høyhus. Faktisk høyde på nye bygg avgjøres i de konkrete regulerings- og byggesakene.