Bønn fra renovasjonsetaten: Hjelp oss i snøværet

NTB

Snøkaoset på Østlandet sammenfaller med innsamling av avfall. Oslo kommune spår at det blir en av årets mest utfordrende for dens ansatte, og ber om hjelp.

– Renovatørene våre er takknemlige for all hjelp folk kan bidra med rundt avfallsbeholderne: Måk så godt du kan, slik at det blir lettere å trille beholderen fram til bilen. Børst og måk snøen vekk fra lokket. Dette gjelder også konteinere og andre store fellesløsninger i borettslag og lignende, henstiller Oslo kommune i en melding onsdag morgen.

Onsdag morgen har Meteorologisk institutt sendt ut oransje farevarsel. Det kan komme opp 40 centimeter snø enkelte steder.

Hvis det fortsetter å lave ned med snø, kan det bli ny, tøff avfallsrunde når juletreinnsamlingen begynner neste uke.

– Det er viktig at alle som vil ha treet sitt hentet, legger det ut i tide. Vi har 1030 hentesteder rundt omkring i byen, så alle skal ha et i nærheten. De som ikke kan eller ønsker å sette ut treet i tide, kan selv levere det til et av hageavfallsmottakene våre, opplyser Oslo kommune.