NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 4. januar.

Høringsfrist for forslaget om lakseskatt

Finansdepartementet har sendt på høring forslaget om å innføre grunnrenteskatt på havbruk med virkning fra og med 1. januar 2023. Regjeringens forslag om grunnrenteskatt vil sikre fellesskapet omkring 3,6 milliarder kroner årlig i skatteinntekter, men forslaget har møtt mye motbør fra næringslivet og politikere rundt om i Norge, også blant grasrota i Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Sjømatrådets årskonferanse



Sjømatrådet oppsummerer sjømateksporten for 2022, forventninger for 2023 og årene framover. På konferansen vil det blant annet bli holdt innlegg om posisjonen for næringen, trender internasjonalt, initiativ for bærekraft og de ulike bransjene. Konferansen starter klokka 10.

Boligprisstatistikk 2022

Eiendom Norge holder pressekonferanse fra klokka 11 om boligprisstatistikk for desember 2022.

Melodi Grand Prix

NRK lanserer artistene som skal delta i Melodi Grand Prix 2023. Lanseringen starter klokka 13.

Politisk dragkamp om flertallsleder i Representantenes hus

Republikanske Kevin McCarthy gikk tirsdag på et historisk nederlag da han i tre avstemninger ikke fikk med seg nok partifeller til å bli speaker (flertallsleder) i Representantenes hus i Kongressen i USA. Det skal holdes ny avstemning onsdag.

EU skal diskutere felles koronatiltak

EU-landene skal diskutere felles tiltak for å hindre koronasmitte fra Kina. Flere EU-land, blant dem Italia, Frankrike og Spania, har innført obligatorisk krav om negativ koronatest for alle som ankommer fra verdens mest folkerike land.

Tredje renn i den tysk-østerrikske hoppuka

Hoppeliten skal i aksjon i tredje og nest siste renn i den tysk-østerrikske hoppuka. Onsdag står hoppbakken i Innsbruck for tur, med rennstart klokka 13.30. Halvor Egner Granerud vant både i Oberstdorf og Garmisch-Partenkirchen og leder den prestisjetunge turneringen sammenlagt foran polakkene Dawid Kubacki og Piotr Zyla.

Fjerde etappe i Tour de Ski

Det er duket for fjerde etappe i Tour de Ski i Oberstdorf, med 20 km jaktstart fri teknikk menn klokka 11.15 og 20 km jaktstart fri teknikk kvinner klokka 14.30. Johannes Høsflot Klæbo har vunnet alle de tre foregående etappene og leder klart sammenlagt. Tiril Udnes Weng ligger som nummer to sammenlagt bak svenske Frida Karlsson.