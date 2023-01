MDG-byråd i Oslo ga medieråd i nabolagsfeide

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav, får kritikk for å ha gitt medieråd til en av aksjonsgruppene i en strid om bygging av sykkelvei på Grefsen i Oslo. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB

NTB

To småhusgater på Grefsen i Oslo krangler om en sykkelvei. Byråd Sirin Stav (MDG) ga en aksjonsgruppe råd om hvordan de kunne sverte den andre aksjonsgruppen.

Sirin Stav innrømmer at hun brukte en «uheldig formulering», men avviser overfor Aftenposten at hun ga råd om å sverte motparten.

«Jeg har ikke gitt noen råd om å sverte noen som helst», skriver Stav i en melding til avisen.

Feiden har sin bakgrunn i at beboerne i de to gatene har delt seg i to om synet på en sykkelvei som skal anlegges, og Stav, som er byråd for miljø og samferdsel og dermed har det øverste ansvaret for å bygge sykkelveien, har gitt den ene gruppen – som er for sykkelveien – råd om hvordan de skal gå fram.

Stav mener selv at hun ikke har gjort noe formelt feil ved å gi støtte til en av de to gruppene, men Venstres Marit Vea – som sitter i samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre – mener Stav har opptrådt «uryddig» i saken.

Saken er avgjort i bystyret, og sykkelveien skal planlegges av kommunen. Det er organer byråd Stav har instruksjonsmyndighet over, påpeker Venstre-politikeren.