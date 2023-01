Uvær fører til stengte fjelloverganger og kolonnekjøring

Det er innført kolonnekjøring over E134 Haukelifjell og riksvei 13 over Vikafjellet på grunn av uvær. Det blir kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda fra klokken 7 onsdag morgen. Arkivfoto: Statens vegvesen / NTB

NTB

Uvær med kraftig snøfall og sterk vind har ført til at E134 over Haukelifjell og riksvei 7 over Hardangervidda er stengt.

Vegtrafikksentralen sør meldte på Twitter like etter midnatt at det ble innført kolonnekjøring over E134 Haukelifjell på grunn av dårlig vær. Rett før klokken 5 opplyser de at strekningen er stengt og at den neppe blir åpnet onsdag.

Vegtrafikksentralen vest opplyste først klokken 3.55 at det er dårlig sikt over riksvei 7 Hardangervidda og at det vil bli kolonnekjøring fra klokken 7 onsdag morgen, men allerede klokken 5.20 opplyses det at også denne fjellovergangen er stengt inntil videre.

Klokken 1.45 skrev Vegtrafikksentralen vest at det er innført kolonnekjøring også på riksvei 13 over Vikafjellet. Første kolonne gikk fra Storehaug klokken 2.30.

Det neste døgnet kan det ifølge Meteorologisk institutt komme opptil 45 centimeter snø på Sør- og Østlandet, noe som også vil føre til vanskelige kjøreforhold også andre steder enn på fjellet.

Det er sendt ut farevarsel for snø på oransje nivå.