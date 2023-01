Bane Nor varsler pengekrav mot entreprenør etter feil på Follobanen

Et tog kjører på Østfoldbanen over inngangene til Blixtunnelen og Roåstunnelen fra Ski i retning mot Oslo S. Follobanen ble åpnet 12. desember, men ble stengt åtte dager senere etter en brann i et koblingshus på Ski stasjon. Les mer Lukk

NTB

Bane Nor varsler at det blir et pengekrav mot entreprenøren etter problemene på Follobanen.