DSB krever svar fra Bane Nor om Follobanen-problemene

NTB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har bedt Bane Nor om en rapport om problemene på Follobanen.

– Vi har bedt om å få en rapport fra Bane Nor om hendelsen, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB til TV 2.

Follobanen har kostet staten 37 milliarder kroner. Den ble åpnet med brask og bram 11. desember, men måtte stenge igjen etter kun åtte dager på grunn av varmgang i et elektrisk anlegg.

– Vi har også vært i kontakt med Statens jernbanetilsyn for å koordinere oppfølging av hendelsen. Vi er imidlertid avhengig av rapporten fra Bane Nor for å vurdere eventuelle oppfølgingspunkter, tilføyer Ly til kanalen.