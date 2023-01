Frp ber samferdselsministeren vurdere sin stilling

Et tog kjører på Østfoldbanen over inngangene til Blixtunnelen og Roåstunnelen fra Ski i retning mot Oslo S. Follobanen ble åpnet 12. desember, men ble stengt åtte dager senere etter en brann i et koblingshus på Ski stasjon.

NTB

Stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) kritiserer samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds håndtering av Follobanen.

– Har ikke samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) forstått sitt eget ansvar, eller har han rett og slett ikke kontroll på underliggende etater og selskaper, skriver Morten Stordalen i en kronikk på TV 2s nettsider.

Det er håndteringen av Follobanen som Stordalen kritiserer Nygård for. Prestisjeprosjektet ble åpnet i desember, men måtte stenge åtte dager senere. Ingen vet sikkert når togene kan gå igjen på banen, men det blir tidligst i februar.

Stordalen mener ministeren har vært altfor sent ute med å kalle inn til hastemøte med Bane Nor om saken. Banen har vært stengt siden 19. desember, men det var først ti dager senere at ministeren kalte inn Bane Nor til et hastemøte.

Møtet mellom dem skal skje i dag. Fra tidligere har ministeren bestilt en skriftlig redegjørelse innen 16. januar. Stordalen mener ministeren og Bane Nor har tatt seg for god tid til å løse situasjonen.

– Samferdselsministeren bør umiddelbart ta inn over seg alvoret i denne situasjonen eller vurdere om noen andre er bedre egnet for oppgaven.