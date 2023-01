Mye vind i Europa gjør den norske strømmen billigere

NTB

Tyskland vil trolig produsere dobbelt så mye strøm fra vindmøller som vanlig på onsdag. Da synker norske strømpriser, men ikke under 1 kr per kWh i sør.

Ifølge Europower vil den store produksjonen av uregulerbar strøm føre til at strømprisene faller med en firedel i hele landet.

I Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge blir snittpris for strøm på 1,14 kroner per kWh. I Midt-Norge blir snittprisen på 75,2 øre, mens i nord blir prisen 54,2 øre per kWh.

Den billige strømmen fra kontinentet gjør at vannkraftprodusentene her til lands sparer vannet til dyrere tider, ifølge Europower.

Prisene som omsettes over strømbørsen Nasdaq, viser at markedsaktørene venter at strømprisene i Norge skal øke fra neste uke, og at pristoppen er ventet i starten av februar.