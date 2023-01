Regjeringen vurderer å endre politiattestregler for barnehageansatte

NTB

Til våren kommer etter planen en ny opplæringslov. Dersom den endrer reglene for politiattest i skolen, skal regjeringen vurdere om barnehagene må følge etter.

Det skriver Utdanningsnytt.

De siterer et svar kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har avgitt i Stortinget til Himanshu Gulati (Frp). I 2020 ble det vedtatt i Stortinget at regjeringen skulle se nærmere på saken, nærmere bestemt at reglene for politiattest skulle endres slik at attesten viser flere tidligere lovbrudd.

– Jeg gjør representanten oppmerksom på at Opplæringslovutvalget i NOU 2019: 3 Ny opplæringslov foreslo å utvide hvilke straffbare forhold som skal komme fram på en politiattest i skolen. Utvalget foreslo at en del voldslovbrudd som ikke kommer fram i dag, frihetsberøvelse, tvang, kjønnslemlestelse, brudd på taushetsplikten og brudd på avvergingsplikten skulle omfattes av en politiattest. Utvalgets forslag har vært på offentlig høring, og forslaget var også med i forslaget til ny opplæringslov, som ble sendt på høring 26. august 2021, skriver Brenna.